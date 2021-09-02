Gazimağusa Kupasında 1. Etap tamamlandı

Skeet-Trap Gazimağusa Kupası 1. Etabı, Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilen atışlarla tamamlanırken Salih Oday, 122 puanla yeni KKTC Skeet Büyük Erkekler Rekoru sahibi oldu

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakalarının 1. Etabı tamamlandı.

Skeet-Trap Gazimağusa Kupası ile ilgili Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“28-29 Ağustos tarihlerinde Skeet Gazimağusa Kupası, Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirildi.

Müsabaka Poligonu, işletmecisi olan Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği tarafından çok iyi hazırlanıp atış alanlarında olimpik standartlarda hizmet sağlandı. Atıcı sporcular iki gün süren Skeet müsabakasında yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklığına karşı tüm kategorilerde başarılı atışlar yapıldı. Birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlendi. Müsabakada ferdi sporcu olarak yarışan Salih Oday, 125 atışlık puanlama serilerinde topladığı 122 vuruş puanıyla yeni KKTC Skeet Büyük Erkekler Rekoru sahibi oldu.

Trap Gazimağusa Kupası 10 – 11 Eylül tarihlerinde yine Dr. Fazıl Küçük Poligonunda düzenlenecek. Müsabakalar, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları ve KKTC Atıcılık Federasyonunun müsabaka düzeni çerçevesinde organize edildi.

