Paralik: Oday, onur ve gurur kaynağımız oldu

Mehmet Paralik, “Dünya sıralamalarında yer alan vuruş puanı elde eden Salih Oday, Olimpiyat Oyunlarında 3 Dünya sporcusuna eşit puan elde etmesi onur ve gurur kaynağımız oldu.” açıklamasını yaptı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakalarının 1. Etabı tamamlandı.

Skeet-Trap Gazimağusa Kupasında ferdi sporcu olarak yarışan Salih Oday, 125 atışlık puanlama serilerinde topladığı 122 puanla yeni KKTC Skeet Büyük Erkekler Rekoru sahibi oldu. Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik, Salih Oday’ın elde ettiği başarı ile ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Dünya sıralamalarında yer alan vuruş puanı elde eden Salih Oday, 23 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya-Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunlarında 3 Dünya sporcusunun en yüksek puanlı 6 sporculuk Final Serisinde yer alma başarısını gösterdiği 125 toplam atışta 122 vuruşa eşit bir puan elde etti.

Salih Oday bu puanla sadece yeni KKTC rekoru sahibi olmadı. Ülkemiz atıcılık sporunun da Dünya genelinde başarı sağlayabilecek sporcuların da var olduğunu kanıtladı. Salih Oday, onur ve gurur kaynağımız olmuştur.”

