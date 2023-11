Foto muhabirlerine hizmet sağlanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) bugün İstanbul’da tanınmış işletmecilerden Cemil Övünç’ü misafir etti. İstanbul Hayyam Foto Teknik Servis sahibi olan Cemil Övünç, foto muhabiri üyelerine her türlü imkanları sunacağını belirtti.

Her türlü fotoğraf makinesi, aksesuarı satış ve tamiri konusunda KTSYD üyelerine büyük kolaylıklar yapacağını belirten Cemil Övünç, fotoğraf makinesi bakım ve servislerini de ücretsiz yapacağını belirtti. Övünç KTSYD üyelerine her türlü hizmeti vermekten dolayı mutlu olacağını ifade etti.

Cemil Övünç bugün öğle KTSYD Binası’nda Başkan Necati Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Ebru Akgür, Necati Külahlılar’ın yanı sıra dernek üyelerimizden Cemil Garip ve Ferah Barışsev ile bir araya gelip sohbet etme imkanı buldular.