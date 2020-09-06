Erol Avcıerler anısına attılar

Maraş Avcılık Atıcılık Birliğinin organizasyonunda gerçekleştirilen merhum Erol Avcıerler Sporting Müsabakası tamamlandı.
4 farklı kategoride gerçekleştirilen Erol Avcıerler Sporting Müsabakasında dereceler şöyle:
YILDIZLAR KATEGORİSİ
1.HÜSEYİN KİRİŞ
2.ERDEN KİRİŞ
3.DOGUKAN ÖZGÜR
GENÇLER KATEGORİSİ
1.YILMAZ VAİZ
2.UTKU SİLAHCI
3.OKCAN YORGANCIOĞLU
AVCILAR KATEGORİSİ
1.KAZIM AYLANÇ
2.NASIF İNCEBIYIK
3.GÜNEŞ GÜNEŞOĞLU
VETERAN KATEGORİSİ
1.YAŞAR ONURCAN
2.AHMET AVCIERLER
3.AYHAN SILAYDIN
ATICI KATAGORİSİ
1.CEM YABABA
2.CAHİT SEVEN
3.HASAN TEKBIYIK
OVERAL KUPASI
OKCAN YORGANCIOĞLU
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