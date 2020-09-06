Bahçeli farklı kazandı

Richard BEALE

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta grubun alt sıralarında yer alan 2 takımdan Bahçeli, Alayköy’ü konuk etti.

Nihat Bağcıer Stadında Mehmet Volkan Çelik’inyönettiği maçta Bahçeli, Alayköy’ü 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, ikinci galibiyetini alıp 6 puana yükselirken, sonunculuktan kurtuldu. Alayköy ise son sıraya geriledi.

