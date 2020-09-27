Ercen, Özdemir ile görüştü

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Osman Ercen,dün Türkiye’de oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray – Fenerbahçe derbi maçını birlikte izlediler.

TFF başkanı Nihat Özdemir, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen ile tanışmaktan çok mutlu olduğunu söylerken, 2 federasyonun işbirliği yapmasından da mutluluk duyacağını da belirtti.

