Ercen, Özdemir ile görüştü

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) başkanı Osman Ercen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.
Osman Ercen,dün Türkiye’de oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray – Fenerbahçe derbi maçını birlikte izlediler.
TFF başkanı Nihat Özdemir, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen ile tanışmaktan çok mutlu olduğunu söylerken, 2 federasyonun işbirliği yapmasından da mutluluk duyacağını da belirtti.
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