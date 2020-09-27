Teysir ilk maçını oynattı

Ülkemizin başarılı alt yapı antrenörlerinden Teysir Tarazi, ülke koşullarından dolayı İngiltere’ye göç etmişti.
İngiltere’de de futboldan kopmayan TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) bünyesinde hakemlik yapmaya başladı. Hakem olan TeysirTarazi, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun organize ettiği Türk Liginde sezonun açılış haftası ile birlikte hakemlik görevine başladı.
TeysirTarazi, EnfieldPlayingFields’de oynanan Kasımpaşa – Gençlik Gücü maçında düdük çaldı. Maçta Kasımpaşa, Gençlik Gücü’nü 17-1 mağlup etti.
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