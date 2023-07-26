Erbulut Cimnastik Kulübü, yılsonu gösterisi yapacak

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Erbulut Cimnastik Kulübü, 1. Yılsonu Gösterisi organize etti.

KKTC Cimnastik Federasyonundan, Togay Menekşeli’nin sunumuyla gerçekleştirilecek Erbulut Cimnastik Kulübü, 1. Yılsonu Gösterisi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“ErbulutCimnastik Kulübümüz, 29 Temmuz Cumartesi akşamı saat 17:30’da YDÜ AKM’de 1. Yılsonu Gösterisini organize etti.

Tüm cimnastik sevenleri gösteriye bekliyoruz. Amacımız olan çocuklarımızı motive ederek sporun içinde tutarak, özgüveni yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek için bu gibi organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz.

Şampiyon Melekler Takımımız anısına yapılacak olan gösteriden elde edilecek gelirden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğimize de katkıda bulunulacaktır.”



