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Atlar KKTC Kupası için koştu

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Atlar KKTC Kupası için koştu
Kıbrıs Türk At Yarışları KTAY’ın organize ettiği At Yarışlarının üçüncü yarışı 23 Temmuz’da gerçekleşti.
KKTC Kupası adıyla 3 ayrı grup olarak koşulan yarışlarda çekişmeli sahneler yer aldı.
B2 Grubunda, Serkan Ömerağa’nın sahibi olduğu PUSAT isimli At, Jokeyi Ahmet Ömerağaile,
B1 Grubunda, Salih Çocuk’un sahibi olduğu POYRAZ isimli At, Jokeyi Cevdet Moda ile ve Serkan Ömerağa’nın sahibi olduğu PUMA isimli At, Jokeyi Ahmet Ömerağa ile bitiş çizgisini beraber geçerek galibiyete uzandılar.
A Grubunda ise Adnan Dayı’nın sahibi olduğu LARA CROFT MEMORY isimli At, Jokeyi Adnan Dayı ile birincilik elde ederek KKTC Kupası’nın sahibi oldu.
 
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