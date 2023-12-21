Ege ve Emre, Konya’da Slovenya’ya hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu bisikletçileri Ege Erülkü ve Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı adına, 28 – 29 Aralık tarihlerinde Slovenya’nın Novomesto kentinde düzenlenecek pist şampiyonasında yarışacaklar.Pist şampiyonası için çalışmalarını Konya’da sürdüren Ege Erülkü ve Emre Kaplan, antrenmanlarına yoğun tempoda devam ediyorlar. 26 Aralık’ya şampiyona için Türkiye’den Slovenya’ya hareket edecek olan Ege Erülkü ve Emre Kaplan, burada başarıyı hedefleyecekler.