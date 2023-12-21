Cimnastik Federasyonu sporcuları, İzmir’de kampa girdi

KKTC Cimnastik Federasyonu, 2032 Yaz Olimpiyatlarına sporcu yetiştirme hedefi koyarken, bu hedef doğrultusunda çalışmalara başladı.

KKTC Cimnastik Federasyonuolimpiyat hedefleri doğrultusunda çıktığı yolda,TC Cimnastik Federasyonu tarafından İzmir de her ay düzenlenen 5 günlük artistik cimnastik kampına sporcu ve antrenör gönderdi.

Basri Aydoğan ve Selman Beber’in kafile başkanlıklarında, antrenörler Hasan Aksoy, Mustafa Erbulut ve Berk Aydoğan ile sporcular Elvin Altındağ, Nida Toko ve Aslı Aslı kampa katılmak için Çarşamba günü İzmir’e gittiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu, sporcu ve antrenörlerimizin kampa katılmasına destek olanTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’ne, Başman Group of Companies’e, Interweb Media Solitions’a, Alert Mühendislik’e, Diyagnoz Oto Elektrik’e, Çepik Kardeşler Diesel Service’e, E'ler Piliçleri’ne ve Falcon Garaj’a teşekkür etti.

