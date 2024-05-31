Dünya futbolunun efsane ismi KKTC’ye gelecek

6 Eylül'de KKTC'de gerçekleşecek “International Summit Awards” gecesine dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho onur konuğu olarak katılacak

Pars International Medya organizasyonu ile 6 Eylül'de KKTC'de gerçekleşecek “International Summit Awards” gecesine dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho onur konuğu olarak katılacak. Girne Chamada Prestige otelin ev sahipliğinde gerçekleşecek gecede Gülben Ergen sahne alacak. Organizasyonun tanıtım toplantısına Pars International Medya ortakları Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat, Chamada Prestige otel Genel Müdürü Yasin Eker, sunucu ve gazeteci Tayyar Işıksaçan ile gecenin kırmızı halı sunucularından Çilem Dağıstanlı katıldı. Gecede ayrıca Sırbistan Eurovision starı Olga Napoli'de sahne alacak. Türkiye'den önemli isimlerin davetli olarak yer alacağı gece için Kurban Akar "Çok önemli bir gecenin tanıtımı için start aldık. Alışılmışın dışında muhteşem bir gece olacak" dedi.

