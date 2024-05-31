Genç millilerimiz Türkiye Milli takımıyla Hollanda’da

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Milli takımı, kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti.
Ülkemizden kadroda Takım Menejeri olarak Orçun Kamalı ve mekaniker Haluk Taşkınçay’ın yanı sıra Vakıflar oyuncusu Vedat ve Ayhan da kadroda yer alıyor.
İLK ETAP TAMAMLANDI
İspanya’da 22-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 23 yaş altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’na katılacak Türkiye genç Milli Ankara’da hazırlık kampının ilk bölümünü bitirerek, ikinci etap için Hollanda’ya hareket etti.
Takım burada hazırlık maçları oynayacak. sürdürecek olan Genç Milliler hazırlık maçlarında boy gösterecek.
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