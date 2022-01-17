Dr. Küçük anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Dr. Küçük HyongPumse Kata müsabakaları Cumartesi günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sosyal mesafe kurallarına uyulurken sporcular müsabakalara maske ile katıldılar.
Dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulup temsilcileri tarafından verildi.
Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Tevfik Çimendağ, Şakir Yağızsoy, İgorDergeaus yönettiler.
BAYANLAR HYONG PUSMSE YARIŞMALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Karmen Küçük 3.Ddiem Yener
2.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit 2.Nisa Gukaeva 3.Tuba Şenel
3.Kategori: 1.İrina Dergaus 2.Rabia Tarım 3.Gülcan Abdullah
4.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Spellane Gankama 3.Sena Doğan
ERKEKLER HYONG PUSMSE YARIŞMALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Emrullah Baştaş 3.Zeynel Yıldırım
2.Kategori: 1.Ali Liman 2.Ömer Faruk Türe 3.Maxim Sopyluk
3.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Abdullah Baştaş 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Kerim Karpuz 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Fadiga Karamoko 2.Peggy Stephane 3.Bilal Kara
KARATE KATA YARIŞMALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Konstantin Fedosyuk 2.Artem İvanov 3.Georgiy Voronov
2.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Oleksandr Didukh 3.Aleksii Didukh
3.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2.Viktoriya Alpsaran3.Elif E. Çevik
4.Kategori: 1.Mikhail Khomyshin 2.Aleksandd Molodtsov
5.Kategori: 1.Kadriye Diana Çelik
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.