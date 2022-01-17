Eliz’den önemli başarı

Yaşamını İngiltere’de sürdüren ElizMaloney Yorgancı profesyonel kariyerinin önemli başarılarından birini elde etti.
Eliz, Uluslararası Tenis Federasyonu ITF’in 25 bin dolar ödüllü “W25 BathTurnuvası”nda final oynadı.
Başarılı raket İngiltere’deki organizasyonun finalinde İsveçli CaijsaWildaHennemann’la karşı karşıya geldi.
Özellikle ikinci sette başa baş mücadele ortaya koyan Eliz maçı 6-1 ve 7-5’lik set sonuçlarıyla 2-0 kaybettİ.
Eliz Maloney Yorgancı, bu organizasyonla kariyerinde önemli bir başarı elde etmiş oldu.
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