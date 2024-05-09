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Gençler Birliği evinde kazandı

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Gençler Birliği evinde kazandı
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Extend Erkekler Ligi’nde ilk devrenin son maçları oynanmaya başladı. İskele Spor Salonu’nda oynanan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu karşısında 76-57 kazandı. Ev sahibi kırmızı siyahlı ekip maçın başından itibaren oyunda üstünlüğü ele alarak ilk yarıyı 47-27 önde bitirdi. İkinci yarıda da ayni tempoyu sürdüren Caesar Larnaka Genler Birliği maçı 76-57 kazandı ve devreyi 4 galibiyetle 9 puanla tamamlarken, Soyer Aksu 1 galibiyet 4 yenilgi ile devreyi bitirdi. Kırmızı siyahlılarda Hasan Kasap 10 sayı, 11 riabund ile maçı double double yaparak 19 verimlilikle de dikkat çekti.
 
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