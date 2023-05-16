Doğukan kariyerine Kayseri’de devam edecek

Ülkemizin rekortmen milli yüzücülerinden Doğukan Ulaç, aldığı kararla yüzme kariyerine Kayseri’de devam edeceğini açıkladı.

Doğukan Ulaç’ın yaptığı paylaşımı şöyle:

“Yüzme kariyerime bir süre Kayseri Türkiye Olimpiyat hazırlık merkezinde devam etme kararı aldım.. Bugüne kadar emekleri üzerinde olan hocam Mehmet Gürcenk e çok teşekkür ederim.. Destekleyen herkese teşekkürler”



