Doğukan kariyerine Kayseri’de devam edecek

Ülkemizin rekortmen milli yüzücülerinden Doğukan Ulaç, aldığı kararla yüzme kariyerine Kayseri’de devam edeceğini açıkladı.
Doğukan Ulaç’ın yaptığı paylaşımı şöyle:
“Yüzme kariyerime bir süre Kayseri Türkiye Olimpiyat hazırlık merkezinde devam etme kararı aldım.. Bugüne kadar emekleri üzerinde olan hocam Mehmet Gürcenk e çok teşekkür ederim.. Destekleyen herkese teşekkürler”
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