banner913
banner932
GG ve MSA final kapısını araladı
GG ve MSA final kapısını araladı
4 0
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
14 0
 
Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama
Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama
36 0
İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
25 0
Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı
Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı
12 0
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
17 0
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
13 0
banner915

KTSYD üyeleri darts turnuvasında buluştu

banner476

banner825
KTSYD üyeleri darts turnuvasında buluştu
banner931
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, sosyal etkinlikler kapsamında üyelerine yönelik darts turnuvası düzenledi. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) işbirliğinde 13 Mayıs Cumartesi günü organize edilen turnuva Yenicami Ağdelen Kulübü lokalinde yer aldı. Yoğun geçen bir sezonun sonuna gelinirken kaynaşma amacıyla düzenlenen organizasyonda ayrıca ciğer partisi de yapıldı. Organizasyon sonunda şampiyon Necati Özsoy oldu. İkinciliği Okan Karademir’in aldığı turnuvada üçüncü İbrahim Özsoy, dördüncü Necati Külahlılar oldu. Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren isimleri ödülleri KKDF Yönetim Kurulu üyesi Avşın Kanatlı, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Özyaşar tarafından takdim edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.