Demir Yumruk Turunç, İstanbul yolcusu

Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, 3 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakaya katılacak. İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek olan Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'ne davet edilen milli boksörümüz, 1 Şubat'ta Türkiye'ye gidecek.

Demir Yumruk Turunç, 3 Şubat'ta rakibi Serdar Hemrayev ile Ağırsikler Boks Kilo Kategorisinde mücadele edecek.

