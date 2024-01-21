Demir Yumruk Turunç, İstanbul yolcusu

Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, 3 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakaya katılacak. İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek olan Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'ne davet edilen milli boksörümüz, 1 Şubat'ta Türkiye'ye gidecek.
Demir Yumruk Turunç, 3 Şubat'ta rakibi Serdar Hemrayev ile Ağırsikler Boks Kilo Kategorisinde mücadele edecek.
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