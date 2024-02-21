DAÜ Personel Şampiyonası başladı

DAÜ’de geleneksel hale gelen ve üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen voleybol, basketbol ve futsal turnuvaları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü başladı. Şampiyona 1 Mart’ta sona erecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, 19 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında, üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen voleybol, basketbol ve futsal turnuvaları, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 17:00’de, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan voleybol ve basketbol müsabakaları ile başladı. Turnuvaya DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldı.

BASKETBOLDA FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ İLE SPOR İŞLERİ GALİP

Basketbol turnuvasının ilk maçı, saat 17:00’de, Spor İşleri Müdürlüğü ile Güvenlik İşleri Şube Amirliği arasında oynandı. Kıran kırana geçen mücadelede Spor İşleri Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Şube Amirliği karşısında 25-24’lük skorla galip olan taraf oldu. Saat 17:30’da oynanan ikinci maçta Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Teknik İşler Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Bu maçta Fen ve Edebiyat Fakültesi, Teknik İşler Müdürlüğü karşısında 27-16’lık skorla galip geldi.

VOLEYBOLDA REKTÖRLÜK VE ECZACILIK FAKÜLTESİ KAZANDI

Voleybol turnuvasının ilk maçı, saat 18:00’de, Rektörlük ile Hemşirelik Bölümü arasında oynandı. Rektörlük bu maçta oynanan iki seti de kazanarak 2-0 galip geldi. Saat 19:00’da oynanan ikinci maçta ise Eczacılık Fakültesi ile Aktivite Merkezi karşı karşıya geldi. Eczacılık Fakültesi oynanan iki seti de kazanarak maçtan 2-0 galip ayrıldı.

ŞAMPİYONA 22 ŞUBAT’TA BASKETBOL MAÇLARI İLE DEVAM EDECEK

Basketbol turnuvası maçları ise 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 17:00’de Teknik İşler Müdürlüğü – Güvenlik İşleri Şube Amirliği ve 17:30’da Spor İşleri Müdürlüğü – Fen ve Edebiyat Fakültesi arasında oynanacak. Ardından, saat 18:00’de, Hemşirelik Bölümü ile Spor İşleri Müdürlüğü, voleybol turnuvası grup maçında karşı karşıya gelecek.

FİNAL MÜSABAKALARI 1 MART’TA

DAÜ Personel Şampiyonası, 1 Mart 2024 Cuma günü oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek. Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları final müsabakaları sonrasında DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle takdim edilecek.



