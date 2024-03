CMC’de Besim Dental Clinic Open Golf Turnuvası Şampiyonu Dilek Talay

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 24 Mart Pazar gün Golf Federasyonu organizasyonuyla geniş bir katılım ile gerçekleşen Besim Dental Clinic Open Golf Turnuvası Şampiyonu Net 41 ile Dilek Talay oldu.

Stableford formatında, Course Handikapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan ve birbirine yakın çok iyi skorların üretildiği turnuvada Walter Resch yine 41 Puan (back nine skor) ile Net İkincisi olurken, Ian Steven ise 40 Puan ile turnuvanın Net Üçüncülüğünü elde etti.

Turnuvanın Gross Birincisi ise 24 Puan ile Hasan Garabli oldu.

Turnuvadaki diğer ödüller Nearest to Line’ı Dilek Talay alırken Nearest to the Pin ödülünü de Hasan Kasapoğluları kazandı.

Turnuva sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara ödülleri; CTP Genel Başkan’ı Tufan Erhürman, Besim Dental Clinic adına CTP Milletvekili Filiz Besim, Golf Federasyonu Başkan’ı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon Kaptan’ı Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.