Cook’tan kurumsallaşma ve şeffaflık sözü

Avcılık Federasyonu başkan adayı Osman Cook dönem manifestosunu açıklarken, “Devralacakları emaneti kurumsallığa özel önem veren, daha dinamik, daha şeffaf, bir anlayışla daha güzel yerlere ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı

KKTC Avcılık Federasyonu 11 Aralık’ta yapılacak olağan genel kurul toplantısına hazırlanırken başkan adayı Osman Cook, seçilmesi halinde 2 yıllık süre içinde yapılacak faaliyetleri içeren başkanlık dönemi manifestosunu kamuoyuna açıkladı.

KTSYD Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına yönetime aday olacak ekibi ile birlikte katılan Osman Cook, camianın onay vermesi ile devralacakları emaneti kurumsallığa özel önem veren, daha dinamik, daha şeffaf, bir anlayışla daha güzel yerlere ulaştıracaklarını bildirdi. Öncelikle başkan Erhan Keser ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına gösterdikleri özverili çabalar nedeni ile teşekkür eden federasyon genel sekreteri Cook, yapılacak genel kuruldan avcılık camiasının daha da güçlenerek çıkacağına inandığını, ekip arkadaşları ile birlikte bu güçlü camianın güvenine layık olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Osman Cook, gönüllülük ruhu ve hizmet aşkı ile yola çıktığı arkadaşları ile birlikte hazırladığı, faaliyet dönemine yönelik yol haritasını içeren dönem manifestosunun içeriğini şöyle özetledi:

“ Kurumsallıktan, şeffaflıktan, yapılanları ve yapılacakları camia ile sürekli paylaşmaktan ödün vermeden öncelikle yeni tüzük yasasına uyum güncellemesi yapılması, Avcılık eğitim projesi, Yaban hayatı içerisinde bulunan zararlıların popülasyonunun belirlenmesi, Kaçak av ile ilgili birimlerle işbirliği yapılarak etkili mücadele, Yaban av hayvanlarının popülasyonu artırmak amaçlı üretim çalışmalarının artırılması, Sülün üretimi artırılarak avlanmak üzere doğaya bırakılması ve yaban tavşanı üretiminin geliştirilmesi, Tarım ilaçları ile ilgili doğada ve yaban hayatına zararları ile ilgili proje çalışması, Yaban hayatın susuzluk probleminin aşılması için çalışılması, E-Devlet çatısı altında yeni oluşturulan otomasyon sisteminin

geliştirilmesi, Denizlerimizde de sürdürülebilir bir avcılık ortamı için başta amatör balıkçıların eğitimi olmak üzere etkili çalışmalar yapılması, Üniversitelerimizle doğru zeminde daha sağlıklı ve güçlü işbirlikleri yürütülmesi”

Pandemi kurallarının titizlikle gözetildiği basın toplantısı özel nedenleri ile katılamayan 2 adayın haricinde yönetime aday olanların başkan Osman Cook ile birlikte çektirdikleri toplu fotoğrafla tamamlandı.



