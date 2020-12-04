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Kaplıca’da çimlendirme çalışmaları tam gaz

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Kaplıca’da çimlendirme çalışmaları tam gaz
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun, Kaplıca’da bulunan sahasını çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Sahanın su ihtiyacını giderecek olan su depoları da tamamlanırken, su bağlantısı ve sulama sistemi çalışmaları da sürüyor.
 
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