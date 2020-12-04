Kaplıca’da çimlendirme çalışmaları tam gaz

BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulunun, Kaplıca’da bulunan sahasını çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sahanın su ihtiyacını giderecek olan su depoları da tamamlanırken, su bağlantısı ve sulama sistemi çalışmaları da sürüyor.

