Çocuklara keyifli etkinlik düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Atak Kids ortaklığında, Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının da katılımıyla çocuklar için keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Atak Kids ortaklığında çocuklar için keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi.

200 dolaylarında çocuğun ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının da katılımıyla Okul öncesi eğitim merkezi Atak Kids Merkezi bünyesinde düzenlenen şenlikte çocuklar marifetlerini sergiledi.

Şenliğe katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler verilirken yüz boyama etkinliği yapılarak çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Etkinlik sırasında Vakıflar hakkında bilgiler veren Evkaf Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Güneş, insanlarımızın topluma fayda sağlayabileceği birçok alan için mallarını vakfetmesi sonucunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bugünlere geldiğini belirtti.

Çocukların sosyal etkinlik becerilerini kazanabilmeleri ve sosyal ortamlarda daha motive olabilmeleri adına çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Güneş, ayrıca tüm katılımcılara da teşekkür etti.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı açıklamada çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek gayesiyle bu tarz organizasyonlara yer verdiklerini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

