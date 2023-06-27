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Cimnastikçiler, mezuniyet gecesini coşturdular

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Cimnastikçiler, mezuniyet gecesini coşturdular
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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Mezuniyet Gecesi geçtiğimiz akşam okul bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nun, KKTC Şampiyonu ve Türkiye dördüncüsü kız ve erkek cimnastik takımları ile ritmik cimnastik sporcusu gecede gösteriler sundular. Coşkulu geçen cimnastik gösteriler, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Mezuniyet Gecesi’ne renk katarken, izleyiciler yapılan hareketleri coşkuyla alkışladılar.
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu gecede, okulu başarıyla temsil eden tüm sporculara başarı belgesi takdiminde bulundu.
 
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