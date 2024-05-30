Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coşacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeksizin devam ederken, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde de büyük bir etkinlik düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 1 Haziran Cumartesi günü 09:00 – 15:00 saatleri arasında etkinlik gerçekleştirecek.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri organizasyonuna, KKTC Cimnastik Federasyonu ile okul öncesi eğitim kurumları iş birliğinde süren Yetenek Avcısı projesinde yer alan okullarda eğitim gören 3 – 5 yaş arasındaki 400 çocuk katılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu yaptığı açıklama ile gerçekleşecek olan coşkulu çocuk etkinliğine tüm halkı davet etti.



