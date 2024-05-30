Çocuklar, Çocuk Günü’nde cimnastikle coşacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara vermeksizin devam ederken, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde de büyük bir etkinlik düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 1 Haziran Cumartesi günü 09:00 – 15:00 saatleri arasında etkinlik gerçekleştirecek.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlama etkinlikleri organizasyonuna, KKTC Cimnastik Federasyonu ile okul öncesi eğitim kurumları iş birliğinde süren Yetenek Avcısı projesinde yer alan okullarda eğitim gören 3 – 5 yaş arasındaki 400 çocuk katılacak.
KKTC Cimnastik Federasyonu yaptığı açıklama ile gerçekleşecek olan coşkulu çocuk etkinliğine tüm halkı davet etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.