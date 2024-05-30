Güneralp: Hedefimiz final oynayıp kupaya uzanmak

Caesar Larnaka Gençler Birliği Kadın Basketbol A takım Kaptanı Özen Güneralp’tan Cuma günü oynanacak Akdeniz Spor Birliği maçı öncesinde açıklama geldi.
Güneralp Cuma günü Girne'de Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda saat 19'da oynanacak olan Akdeniz Spor Birliği maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Takımda güzel bir dostluk ve arkadaşlık ortamının olduğunu koçları Cafer Muhtaroğlu ile birlikte tam kadro antrenmanlara devam ettiklerini belirten kaptan Güneralp Gençler Birliği'nin büyük erkekler ligi ile birlikte büyük kadınlar liginde de başa oynadığını belirtti.
Güneralp ligin ilk devresini 2. sırada bitirdiklerini ve Akdeniz maçı ile birlikte hedeflerinin liderlik koltuğuna oturarak ardından ise play- off serisinde final oynayarak kupaya uzanmak olduğunu açıkladı.
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