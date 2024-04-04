İlk haftanın lideri Savoy Marmara

İlk hafta maçlarında Savoy Marmara, Soyer Aksu karşısında 73-62 kazandı ve averajla ilk haftada liderliğe oturdu

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Extend Erkekler Ligi ilk haftasını Savoy Marmara lider tamamladı.

İlk hafta maçlarında Savoy Marmara, Soyer Aksu karşısında 73-62 kazandı ve averajla ilk haftada liderliğe oturdu.

Haftanın önemli maçında Koopspor ezeli rakibi Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-64 mağlup ederek lig öncesinde oynanan Ertan Azer Kupasının rövanşını aldı. Koopspor’un yeni transferi ABD’li oyun kurucu Bosey 40 dakika sahada kaldığı maçta 31 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 33 verimlilikle dikkat çekti.

Baf Ülkü Yurdu ise Çetinkaya karşısında 65-55 kazandı. Maçta sarı kırmızılılarda Marcel 37 dakika süre aldığı maçta 35 sayı, 9 ribaund, 4 top çalma 38 verimlilik ile haftanın oyuncusu oldu.



Extend Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.SAVOY MARMARA 1 1 - 73 62 2

2.B.ÜLKÜ YURDU 1 1 - 65 55 2

3.KOOPSPOR 1 1 - 73 64 2

4.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 1 - 1 64 73 1

5.ÇETİNKAYA 1 - 1 55 65 1

6.SOYER AKSU 1 - 1 62 73 1



SAYI LİDERİ

35 SAYI

MERCEL (ÇETİNKAYA)

VERİMLİLİK

MARCEL (ÇETİNKAYA) – 38 VERİMLİLİK

RİBAUND

UCHE (BAF ÜLKÜ YURDU) 26 RİBAUND

ASİST

HAKAN ÖZKAN (BÜY) 4 ASİST

BLOK

PRİCE (CEASAR L.G.B) 3 BLOK

