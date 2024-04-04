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İlk haftanın lideri Savoy Marmara

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İlk hafta maçlarında Savoy Marmara, Soyer Aksu karşısında 73-62 kazandı ve averajla ilk haftada liderliğe oturdu

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İlk haftanın lideri Savoy Marmara
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Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Extend Erkekler Ligi ilk haftasını Savoy Marmara lider tamamladı.
İlk hafta maçlarında Savoy Marmara, Soyer Aksu karşısında 73-62 kazandı ve averajla ilk haftada liderliğe oturdu.
Haftanın önemli maçında Koopspor ezeli rakibi Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-64 mağlup ederek lig öncesinde oynanan Ertan Azer Kupasının rövanşını aldı. Koopspor’un yeni transferi ABD’li oyun kurucu Bosey 40 dakika sahada kaldığı maçta 31 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 33 verimlilikle dikkat çekti.
Baf Ülkü Yurdu ise Çetinkaya karşısında 65-55 kazandı. Maçta sarı kırmızılılarda Marcel 37 dakika  süre aldığı maçta 35 sayı, 9 ribaund, 4 top çalma 38 verimlilik ile haftanın oyuncusu oldu.
 
Extend Erkekler Ligi
Takımlar                                 O       G       M      AS    YS    P
1.SAVOY MARMARA                   1       1       -        73     62     2
2.B.ÜLKÜ YURDU               1       1       -        65     55     2
3.KOOPSPOR                        1       1       -        73     64     2
4.CEASAR L.G.BİRLİĞİ       1       -        1       64     73     1
5.ÇETİNKAYA                     1       -        1       55     65     1
6.SOYER AKSU                    1       -        1       62     73     1
 
SAYI LİDERİ
35 SAYI
MERCEL (ÇETİNKAYA)
VERİMLİLİK
MARCEL (ÇETİNKAYA) – 38 VERİMLİLİK
RİBAUND
UCHE (BAF ÜLKÜ YURDU) 26 RİBAUND
ASİST
HAKAN ÖZKAN (BÜY) 4 ASİST
BLOK
PRİCE (CEASAR L.G.B) 3 BLOK
 
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