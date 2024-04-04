İlk haftanın lideri Savoy Marmara

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Extend Erkekler Ligi ilk haftasını Savoy Marmara lider tamamladı.
İlk hafta maçlarında Savoy Marmara, Soyer Aksu karşısında 73-62 kazandı ve averajla ilk haftada liderliğe oturdu.
Haftanın önemli maçında Koopspor ezeli rakibi Ceasar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-64 mağlup ederek lig öncesinde oynanan Ertan Azer Kupasının rövanşını aldı. Koopspor’un yeni transferi ABD’li oyun kurucu Bosey 40 dakika sahada kaldığı maçta 31 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 33 verimlilikle dikkat çekti.
Baf Ülkü Yurdu ise Çetinkaya karşısında 65-55 kazandı. Maçta sarı kırmızılılarda Marcel 37 dakika süre aldığı maçta 35 sayı, 9 ribaund, 4 top çalma 38 verimlilik ile haftanın oyuncusu oldu.
Extend Erkekler Ligi
Takımlar O G M AS YS P
1.SAVOY MARMARA 1 1 - 73 62 2
2.B.ÜLKÜ YURDU 1 1 - 65 55 2
3.KOOPSPOR 1 1 - 73 64 2
4.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 1 - 1 64 73 1
5.ÇETİNKAYA 1 - 1 55 65 1
6.SOYER AKSU 1 - 1 62 73 1
SAYI LİDERİ
35 SAYI
MERCEL (ÇETİNKAYA)
VERİMLİLİK
MARCEL (ÇETİNKAYA) – 38 VERİMLİLİK
RİBAUND
UCHE (BAF ÜLKÜ YURDU) 26 RİBAUND
ASİST
HAKAN ÖZKAN (BÜY) 4 ASİST
BLOK
PRİCE (CEASAR L.G.B) 3 BLOK
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