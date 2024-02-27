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Miracle Değirmenlik’te Törehan 5 yıl daha başkan

Miracle Değirmenlik Genel Kurulu dün yapılırken, yapılan tüzük değişikliğiyle iki yıl olan başkanlık süresi beş yıla çıkarıldı, böyle başkanlığa tek aday olan Hakan Törehan 5 yıllığına başkan oldu

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Miracle Değirmenlik’te Törehan 5 yıl daha başkan
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Miracle Değirmenlik Genel Kurulu pazartesi günü saat 17:00’de kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Divan Başkanı olarak Emirali Öztüccar seçildikten sonra saygı duruşu ile faaliyet raporu ve Mali rapor üyelerin bilgisine sunulduktan sonra tek aday olan Hakan Törehan tekrar başkanlığa getirildi.
Yapılan tüzük değişikliği sonrasında iki yıl olan başkanlık süresi beş yıla çıkarıldı. Kulübün kurucularından olan onursal başkan Hüseyin Paşa da Miracle Değirmenlik genel kurulunda yer aldı.
HAKAN TÖREHAN’DAN YENİ SAHA VE TESİS SÖZÜ
Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Miracle Değirmenlik olarak her zaman şampiyonluk hedefi olan bir takım olduklarını bu nedenle en kısa sürede kulübün adına yakışır bir saha ve tesisi camiaya kazandıracaklarını söyleyerek, kendisini tekrardan bu göreve layık görenlere teşekkür etti.
 
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