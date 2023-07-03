banner913
banner932
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
“Ülkemiz bu sabah kara bir güne matem içerisinde uyanmıştır”
30 0
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye sahip çıktı
20 0
 
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
“Hristodulidis boşa kürek çekiyor”
26 0
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
Binatlı'da tombalalı eğlence geceleri başladı
100 0
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
Merit Royal Diamond’da Özcan Deniz bayramı
59 0
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
YDÜ'den önemli bir çalışma daha
66 0
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
YDÜ'den sağlık alanına 200 hemşire
40 0
banner915

CMC’de Summer Stableford Golf Turnuvası şampiyonu Olgun Emirzade

banner476

banner825
CMC’de Summer Stableford Golf Turnuvası şampiyonu Olgun Emirzade
banner960
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Temmuz Pazar gün gerçekleşen Summer Stableford Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Olgun Emirzade oldu. Stableford formatında 18 çukur ve course handicapın %90’ı baz alınarak oynanan yarışmada Janey Maria Murray 40 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, John Atkins de 39 Puan ile yarışmanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonrasında kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.