CMC’de Summer Stableford Golf Turnuvası şampiyonu Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Temmuz Pazar gün gerçekleşen Summer Stableford Turnuvası Şampiyonu 40 Puan ile Olgun Emirzade oldu. Stableford formatında 18 çukur ve course handicapın %90’ı baz alınarak oynanan yarışmada Janey Maria Murray 40 Puan (back nine score) ile ikinciliği elde ederken, John Atkins de 39 Puan ile yarışmanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonrasında kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

