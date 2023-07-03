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Hüseyin Melhem, ameliyat oldu

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Hüseyin Melhem, ameliyat oldu
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İktisatbank BTM İkinci Lig 7. Grubun namağlup takımı Gaziköy’ün deneyimli golcüsü Hüseyin Melhem ameliyat oldu.
Sezon öncesi yaşadığı diz çapraz bağlarındaki sakatlıktan dolayı, sezonu kapatan Hüseyin Melhem dün Girne Akçiçek Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Ameliyat ile ilgili Hüseyin Melhem şu paylaşımı yaptı:
“Bu gün Girne Akçiçek Hastahanesin'de başarılı bir şekilde ameliyatım gerçekleşmiştir. Operasyonu yapan doktorum Hüseyin Kalgay' a, ameliyatım öncesi bana yardımcı olan Mustafa Turhan abime Hakan Alioglu 'na Gaziköy Spor Külübü başkan ve yönetim kuruluna, Yakup M. Karşılı abime çok teşekkür ederim. En erken zamanda toparlanıp daha iyi şekilde hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim.. Saygılar”
 
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