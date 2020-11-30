CMC’de şampiyonu Gülay Garabli

Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu 34 Puan ile Gülay Garabli olurken, Karl Crosby yine aynı puanla ikinciliği aldı

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında gerçekleştirilen geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu 34 Puan ile Gülay Garabli oldu.

Çok güzel bir havada gerçekleşen ve Stableford formatında fullhandicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada Karl Crosby yine 34 Puan (back nine skor) ile ikinciliği alırken, Olgun Emirzade de 34 Puan (back nine skor) ile turnuvanın Net üçüncülüğünü elfe etti.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 25 Gross Puanı ile Hasan Garabli aldı. Turnuvanın diğer ödülleri olan En Uzun Vuruş ödülünü genç yetenek Derin Akay alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü ise Hasan Garabli aldı.

CMC Golf Kulübü yeni Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından organize edilen turnuvada kazananların ödülleri Creditwest Bank yetkilileri tarafından takdim edildi.

