Yaşamını değiştirmek için kulaç atacaklar

“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayelerinde hafta sonunda yapılacak. “Yaşamını değiştir” sloganı ile yapılacak maratona 12 yaşından 74 yaşına kadar sporcular kayıt yaptırdı

“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 6 Aralık Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Aspava Spor Kulübü ve Su Sporları Federasyonu işbirliğinde “ChangeYour Life-Yaşamını Değiştir” sloganı ile yapılacak geleneksel “Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” çocuk ve gençlerin katılımını artırmak amacıyla bu yıl 2 kategoride düzenleniyor.

Bu çerçevede yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç atacaklar.

“Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”nin kayıtları 4 Aralık Cuma günü kapanacak. Yarışmaya katılacak sporcular Cuma günü mesai bitimine kadar 0533 857 1774 numaralı telefonu arayarak kayıt yapabilecek.

Serbest stilde yapılacak ve şu ana kadar 12 yaş ile 74 yaş arası çok sayıda sporcunun kayıt olduğu “Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020”nun startı her yıl olduğu gibi Yedidalga’daAspava Restoran’ın kıyısından verilecek.

Saat 10.00’da başlayacak yarışın güvenlik önlemlerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik ekipleri destek verecek. Yaşanacak olası olumsuzluğa anında müdahale etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir ambulans da yarış alanında hazır bulunacak.

Covid-19 nedeniyle bu yılki maratona yurt dışından sporcu kabul edilmeyecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün aldığı tavsiye kararı çerçevesinde, yarış öncesinde Sağlık Çalışanları ve Covid-19’dan ölen hastalar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Her iki kategoride de yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verilirken, dereceye giren sporcular da kupa ile ödüllendirilecek. Ayrıca tüm sporculara yarışma anısına sweatshirt, çanta, havlu ve maske takdim edilecek.

