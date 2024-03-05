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CMC’de Gaziveren Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu…

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CMC’de Gaziveren Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu…
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 3 Mart Pazar gün oynanan Gaziveren Cup Golf Turnuvasında Engin Portakalcıoğlu 39 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 37 Puan ile Hasan Garabli alırken, Bob Hodge da 35 puan ile üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.
CMC Golf Sahasında 10 Mart Pazar gün, Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde Cengiz Topel Open Golf Turnuvası oynanacak.
 
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