Dumlupınar: “‘Vur başına al ekmeğini’ düşüncesinden çıkılmalı”

Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü, bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada pazartesi günü oynanan Cihangir maçında kulübün sahip olduğu olgun ve centilmen duruşun bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldığını, ‘vur başına al ekmeğini’ düşüncesinin mevcut olduğu ileri sürülerek tüm paydaşların bu düşünceden derhal çıkılması istendi.

Spor kamuoyunun dikkatine 70 yıllık kulüp kültürümüzde futbolun tüm paydaşları ile saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkiler kurmak ve sürdürmek her daim var olmuştur ve olacaktır. Kendi imkanlarıyla önceliği gençliğe hizmet olarak belirlemiş bir camia olarak sportif başarılar ikinci planda bırakılmış ve ana motivasyonumuz şampiyonluklar değil, ülkemize mental ve fiziksel olarak iyi yetişmiş bireyler kazandırmak olmuştur. Bu yıl A Takımımızın göstermiş olduğu başarılı sportif performans uzun yıllardır gösterilen fedakarlıkların ürünüdür. Sahada mücadele eden oyuncularımız alın terleri ve hakları kulübümüzün sorumluluğundadır. Pazartesi akşamı oynanan Cihangir karşılaşmasında gördük ki kulübümüzün genel olarak sahip olduğu olgun ve centilmen duruşun bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olduğu, ‘vur başına al ekmeğini’ kıvamında bir camia olduğumuz düşüncesi mevcuttur. Her bir futbolcusunun hakkı ve adalet için geçmiş dönemde yaptıklarımızı hatırlatır, tekrar yaşamak ve yaşatmak istemediğimiz süreçlere girmek zorunda kalmamak amacıyla başta hakem camiası olmak üzere futbolun tüm paydaşlarının bu düşünceden derhal çıkılmasını tavsiye eder, adil yönetimlerin olduğu bir sezon dileriz.

