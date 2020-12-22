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CMC Masters şampiyonu Gülay Garabli

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CMC Masters şampiyonu Gülay Garabli
CMC Golf Kulübü'nde sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre ilk 12 içerisine giren golfcülerin oynadığı 2 günlük turnuva tamamlandı.
Turnuva sonrasında Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu 148 Net ile Gülay Garabli kazandı. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında, Stroke Play formatında ve Full Handicap esasına göre 18 çukur olarak oynanan yılın en önemli turnuvalarından biri olan Efes Pilsen Masters Turnuvası'nda ikinci Net 149 ile Karl Crosby, üçüncü de 161 Net ile John Eldridge oldu.
 
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