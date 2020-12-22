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COVID 19 engeli aşılamadı

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COVID 19 engeli aşılamadı
Binicilik Federasyonu, 26 ve 27 Aralık tarihine ertelediği ve Royal Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirmeyi hedeflediği 7. Ayak Engel Atlama Yarışması ilegeçen sezonun ödüllerinin verileceğitöreni, korona virüs salgınının artmasından dolayı yine ertelemek zorunda kaldı.
Binicilik Federasyonundan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“26-27 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışmalar içinde bulunduğumuz bulaşıcı hastalığın yayılmasından dolayı ertelenmiştir.
Önce sağlık söz konusu olduğundan yönetim kurulu olarak bu kararı almış bulunmaktayız.
Ödül verilmesi ileriki günlerde açıklanacak şekilde gerçekleştirilecektir.Sağlıklı günlere…”
 
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