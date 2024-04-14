CMC’de Creditwest Bank Order Of Merit (OOM) Ligi CMC Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Vincent Allan oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 14 Nisan Pazar gün, Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen CMC Cup Golf Turnuvası Şampiyonu 41 Puan ile Vincent Allan oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan oyunda, Hasan Garabli 36 Puan ile ikinciliği elde ederken, Engin Portakalcıoğlu 34 Puan ile turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupa ve ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC’de 21 Nisan Pazar gün Stableford Competiton Golf Turnuvası gerçekleşecek.

