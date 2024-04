Basketbolda alt Liglerde ara bitiyor

Basketbolda alt liglere hem sınav hem de bayram nedeniyle verilen ara tamamlanırken yarın iki karşılaşma oynanacak.

Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği, NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 18.00’de karşılaşacaklar.

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nin iki yenilgisiz takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor kozlarını NEU Ra 25 Spor Salonu’nda paylaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak.



KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.SOYER AKSU 4 4 - 278 96 8

2.CL.GBUNITED 5 3 2 287 131 8

3.LEVENT 4 3 1 270 178 7

4.KIVILCIM GG 5 2 3 164 238 7

5.YDÜ 3 3 - 244 100 6

6.SOYER 4 1 3 109 241 5

7.KOOPSPOR 2 2 - 179 42 4

8.C.L.G.BRLİĞİ 4 - 4 52 224 4

9.ADASPOR 3 - 3 108 240 3

10.AKDENİZ SB 2 - 2 108 146 2



DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.CL.GB 4 1 3 181 191 5

2.YDÜ 2 2 - 114 36 4

3.KOOPSPOR 2 2 - 162 108 4

4.AKDENİZ SB 3 1 2 185 247 4

5.ALSANCAK 2 1 1 117 154 3

6.ADASPOR 1 1 1 51 44 2

7.SOYER AKSU 1 - 1 58 65 1

8.SOYER EXTEND 1 - 1 51 8 1