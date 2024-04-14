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Basketbolda alt Liglerde ara bitiyor

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Basketbolda alt Liglerde ara bitiyor
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Basketbolda alt liglere hem sınav hem de bayram nedeniyle verilen ara tamamlanırken yarın iki karşılaşma oynanacak.
Kılıf and Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği, NEU RA 25 Spor Salonu’nda saat 18.00’de karşılaşacaklar.
Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi’nin iki yenilgisiz takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor kozlarını NEU Ra 25 Spor Salonu’nda paylaşacaklar. Maç saat 20.00’de oynanacak.
 
KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR        O G M AS YS P
1.SOYER AKSU 4 4 - 278 96 8
2.CL.GBUNITED 5 3 2 287 131 8
3.LEVENT                    4 3 1 270 178 7
4.KIVILCIM GG           5 2 3 164 238 7
5.YDÜ                 3 3 - 244 100 6
6.SOYER            4 1 3 109 241 5
7.KOOPSPOR     2 2 - 179 42 4
8.C.L.G.BRLİĞİ 4 - 4 52 224 4
9.ADASPOR       3 - 3 108 240 3
10.AKDENİZ SB 2 - 2 108 146 2
 
DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ
 TAKIMLAR       O G M AS YS P
1.CL.GB              4 1 3 181 191 5
2.YDÜ                 2 2 - 114 36 4
3.KOOPSPOR     2 2 - 162 108 4
4.AKDENİZ SB 3 1 2 185 247 4
5.ALSANCAK    2 1 1 117 154 3
6.ADASPOR       1 1 1 51 44 2
7.SOYER AKSU          1 - 1 58 65 1
8.SOYER EXTEND 1 - 1 51 8 1
 
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