banner913
banner932
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı
24 0
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
Pera Mackenzie’de görkemli birinci yıl kutlaması
22 0
 
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
''Yeni havalimanına Dr. Küçük'ün adını verilmisi için karar üretin''
30 0
Tüp gaza rekor zam!
Tüp gaza rekor zam!
20 0
"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
49 0
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
45 0
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
29 0
banner964

Çınar “Acilen pist istiyoruz”

banner476

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği başkanı Çınar pist eksikliği nedeniyle model uçaklarımız büyük zarar görmektedir. Çakıllı bir piste inen uçaklarımız tekerlekleri de oldukça erken yıpranmaktadır. Biz acilen pist istiyoruz” dedi

banner825
Çınar “Acilen pist istiyoruz”
banner960
Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) başkanı Mehmet Çınar faaliyetlerinin çok zor şartlarda yapılabildiğini söyledi.
Yaşadıkları sorunlar nedeniyle açıklamalar yapan Mehmet Çınar’ın açıklamaları şöyle: “Model uçakçılık hobisine gönül vermiş 10 – 70 yaş aralığındaki birçok insan, özellikle altyapı imkânsızlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Model uçakçılar olarak en büyük eksikliğimiz pist eksikliğidir. Pist eksikliği nedeniyle model uçaklarımız büyük zarar görmektedir. Çakıllı bir piste inen uçaklarımız tekerlekleri de oldukça erken yıpranmaktadır. Biz acilen pist istiyoruz. Devlet yetkilileri bu sorunu ivedilikle çözmelidirler.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.