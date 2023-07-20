Çınar “Acilen pist istiyoruz”

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği başkanı Çınar pist eksikliği nedeniyle model uçaklarımız büyük zarar görmektedir. Çakıllı bir piste inen uçaklarımız tekerlekleri de oldukça erken yıpranmaktadır. Biz acilen pist istiyoruz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) başkanı Mehmet Çınar faaliyetlerinin çok zor şartlarda yapılabildiğini söyledi.

Yaşadıkları sorunlar nedeniyle açıklamalar yapan Mehmet Çınar’ın açıklamaları şöyle: “Model uçakçılık hobisine gönül vermiş 10 – 70 yaş aralığındaki birçok insan, özellikle altyapı imkânsızlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Model uçakçılar olarak en büyük eksikliğimiz pist eksikliğidir. Pist eksikliği nedeniyle model uçaklarımız büyük zarar görmektedir. Çakıllı bir piste inen uçaklarımız tekerlekleri de oldukça erken yıpranmaktadır. Biz acilen pist istiyoruz. Devlet yetkilileri bu sorunu ivedilikle çözmelidirler.”

