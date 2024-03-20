Bir eczacıya daha tutuklama

Reçete konusunda Akdora Eczanesi'nin sahibi eczacı Melis Akdora da tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Akdora, teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa'da bir eczacı daha tutuklandı. Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacı Melis Akdora dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş Cemali Çiftçi olguları aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Akdora Eczanesinin sahibi olan zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Niyazi Perk ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 126 adet reçete gönderdiğini belirtti.

Polis, bu reçetelerden bin 56 tanesinin Perk tarafından yazıldığını, 822 tanesinin incelendiğini, Perk’in yazdığı 26 tanesinin sahte çıktığını açıkladı.

Polis, sahte reçetelerle ilgili 114 kişiden ifade aldıklarını belirtti.Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç ,zanlının

50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

