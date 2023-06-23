Cimnastikte uluslararası organizasyon başladı

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, ülke cimnastiğinde bir ilkin daha gerçekleşmesini sağladı.

Lidya Sarak Alıcı başkanlığındaki Altın KurdeleRitmik Cimnastik Kulübü, KKTC Cimnastik Federasyonu’nun da katkılarıyla Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yurt dışından yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla uluslararası organizasyon gerçekleştiriyor.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü başkanı Lidya Sarak Alıcı’nın, kulübün eski başkanı olan merhum eşi Berkan Alıcı anısına düzenlediği uluslararası 1. Golden Ribbon Inernational Rhythmic Gymnastic yarışması dün başlarken, 25 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.



