Cimnastikte rota bu kez Geçitkale

KKTC CimnastikFederasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun cimnastik sporunun ülke genelinde yayılması çalışmaları aralıksız sürüyor.

KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lefke Belediyesi’ne yaptığı ziyaret sonrasında bu kez MesaryaYıldızları CimnastikKulübünün faaliyet gösterdiği Geçitkale’de, Geçitkale Belediyesi başkanı Hasan Öztaş ile bir araya geldi. Görüşmeye federasyon yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan da katıldı.

Hasan Sapsızoğlu, Geçitkale Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik sporumuzu ülke geneline yaymak için çıktığımız bu yolda bugünde Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş 'a ziyarette bulunduk.Verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Geçitkale Belediyesine, bugüne kadar bölgede bulunan Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüzün çocuklarına yapmış olduğu destek ve çocuklarımıza verdiği değer için başkan Hasan Öztaş nezdinde çok teşekkür ederiz.”

