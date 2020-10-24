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Görneçli avcılar yemekte buluştu

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Görneç Avcılık ve Atıcılık Derneği, "Büyük Av" öncesinde avcıları Büyük Avı Karşılama Yemeğinde buluşturdu

Görneçli avcılar yemekte buluştu
Yeni kurulan Görneç Avcılık ve Atıcılık Derneğinde Tolga Maraşlı başkanlığındaki yönetim kurulu, avcıların dört gözle beklediği "Büyük Av" öncesinde birlik ve beraberlik adına "Büyük Avı Karşılama Yemeği” organize etti.
Görneç Kültür ve Spor Kulübü lokalinde düzenlenen yemeğe yoğun katılım olurken, yemeğe üyelerin yanı sıra Serdarlı,Ergenekon,Gönendere,Alaniçi,Dilekkaya ve Çamlıca köylerinden de avcılar katıldı.
Birincisi düzenlenen yemeğe Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da katılırken, gece boyunca hoş av sohbetleri yapıldı.
Gecede konuşan başkan Tolga Maraşlı, geceye katılanlara teşekkür ederken, birlik,dayanışma ve beraberlik içinde gerçekleşecek daha birçok etkinlikte buluşmayı diledi. Tolga Maraşlıtüm avcılara kazasız belasız bir av sezonu da diledi.”
 
 
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