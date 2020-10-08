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Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi

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Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonunun, KKTC Cimnastik Fedarasyonuna hediye ettiği olimpik yer minderi ve diğer malzemeler ülkeye gelirken, malzemeleri kulüp yetkilileri hep birlikte indirerek dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediler

Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu, KKTC CimnastikFedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etmişti.
KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetin kurulunun, Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu ile kurduğu iyi ilişkiler sonunda Türkiye CimnasikFedarasyonu Başkanı Suat Çelen ve yönetiminin, çocuklarımıza hediye ettiği olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderini taşıyan tır ülkeye geldi.
Böylelikle KKTC CimnastikFedarasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonuarasında imzalanan protokol gereği Cimnastik Fedarasyonununen büyük eksikliği giderildi.
Gymnova marka olimpik yer minderi,atlama masası ve koşu minderi federasyona bağlı kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri hep birlikte indirerek dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediler.
Cimnastik camiasının yüzünü güldüren malzemeler, imece usulü ile depoya, güvenli alana indirildi. Cimnastik Fedarasyonu salonunun tadilatı bittikten sonra, malzemeler salona yerleştirilecek.
 
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