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İskele Trabzonspor’dan, Sadıkoğlu’na plaket

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İskele Trabzonspor’dan, Sadıkoğlu’na plaket
İskele’nin BTM Birinci Ligdeki temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor kulübü başkanı Tayfun Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.
Ziyaretle ilgili olarak başkan Tayfun Köksal şu açıklamayı yaptı:
“Her daim desteklerini bizden esirgemeyen İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na bizlere her yıl yapmış olduğu katkılardan ve yeni yapacağı değerli katkılarından dolayı yönetim kurulu ile makamında bir nezaket ziyaretinde bulunduk.”
 
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