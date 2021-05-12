Cimnastikte hakem semineri tamamlandı

Cimnastik Federasyonu, artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, kadın hakemlik semineri düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu,artistik cimnastik kadın hakemlik kursu sonrasında, kadın hakemlik semineri düzenledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu,hakemlerin seviyesini artırabilmek için dün 12.00 – 14.00 saatleri arasında kadın hakemlik semineri düzenledi. Bu seminere katılan hakemler, 22 Mayıs’ta yapılacak olan müsabakada görev alacaklar.

On line olarak düzenlen kursa katılan hakem adayları, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda ise uygulamalı eğitim aldılar. Arife günü olmasına rağmen hakem adaylarının yoğun ilgisinin olduğu seminer başarıyla tamamlandı.



