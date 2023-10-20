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Cimnastikte, Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak

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Cimnastikte, Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, Türkiye’nin 100. yılını kutlayacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Artistik Cimnastik müsabakaları düzenleyecek.
100. Yıl Artistik Cimnastik Cumhuriyet Kupası yarışması, 28 Ekim Cumartesi günü 15.00 – 19.00 saatleri arasında Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda gerçekleştirilecek.
100. Yıl Artistik Cimnastik Cumhuriyet Kupası yarışması, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde yapılacak.
 
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