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Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda tüm çocuklar şampiyon

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Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda tüm çocuklar şampiyon
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında Badminton Federasyonu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle badminton şenliği düzenliyor.
Küçük yaş çocuklara yönelik (6-12 Yaş) düzenlenecek olan badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında onların badminton sporunu tanımaları sağlanacak ve yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflenecek. Organizasyon, 28 Ekim Cumartesi 09.00-11.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.
 
 
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