Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda tüm çocuklar şampiyon

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında Badminton Federasyonu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle badminton şenliği düzenliyor.
Küçük yaş çocuklara yönelik (6-12 Yaş) düzenlenecek olan badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında onların badminton sporunu tanımaları sağlanacak ve yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflenecek. Organizasyon, 28 Ekim Cumartesi 09.00-11.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.
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