banner583
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
66 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
22 0
 
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
35 0
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
26 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
67 0
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
67 0
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
15 0
banner661

Cimnastikte, 1. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursunu başlattı

banner476

banner666
Cimnastikte, 1. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursunu başlattı
KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda başlattı.
Kursa bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursumuz başarılı bir şekilde devam ediyor.
Ekibe katılmak isteyen toplam 30 yeni kursiyerimizin katılması bizleri çok mutlu etti. Kursa
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.