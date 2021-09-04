Cimnastikte, 1. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursunu başlattı

KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda başlattı.

Kursa bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak düzenlemiş olduğumuz 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursumuz başarılı bir şekilde devam ediyor.

Ekibe katılmak isteyen toplam 30 yeni kursiyerimizin katılması bizleri çok mutlu etti. Kursa